Küçükçekmece'de 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Binanın bodrum katında sığınak olarak ayrılması gereken alanın bölünerek, 11 stüdyo daire olarak kullanıldığı öğrenildi. Daireleri kiralayan emlakçı ise bilgisine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi 1. Akarsu Sokak'ta saat 04.45 sıralarında 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıkmıştı. Yangın da bir kişi hayatını kaybetmişti. Yangında ağır yaralanan Berkay E.'nin de hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi. Yangından etkilenerek hastaneye kaldırılan 4 kişi taburcu edilirken, tedavisi süren 2 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor. Yapılan çalışmalarda binanın bodrum katında sığınak olarak ayrılması gereken alanın bölünerek, 11 stüdyo daire olarak kullanıldığı öğrenildi. Daireleri kiralayan emlakçı ise bilgisine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.