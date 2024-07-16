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Küçükçekmece'de boşanma aşamasında olduğu eşini darp eden adam tutuklandı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de boşanma aşamasında olduğu eşini çalıştığı iş yerinde darp eden adam sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Küçükçekmece Sefaköy Mahallesi'nde dün saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, Bilal Özkan kendisinden boşanmak isteyen eşinin kararını kabul etmeyerek çocuklarına ve karısına tehdit içerikli mesajlar atmıştı. Ölüm tehditlerine maruz kalan talihsiz kadın karakola giderek şikayetçi olup uzaklaştırma kararı çıkartmıştı. Uzaklaştırma kararını öğrenen Bilal Özkan, eşinin iş yerine gidip Mihriban Özkan'ı bıçakla tehdit ederek tekme ve yumruklarla darp etmişti. İhbar üzerine polis ekipleri Bilal Özkan'ı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Bilal Özkan, dün saat 22.30 sıralarında Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'ndeki bir adreste yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Özkan tutuklanarak cezaevine gönderildi.