Küçükçekmece'de çalıntı araçla kamyonet çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika
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Küçükçekmece'de çalıntı araçla kamyonet çalan hırsızlar kamerada

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Küçükçekmece'de, çalıntı araçla gezen iki hırsız, park halindeki bir kamyoneti çaldı. Hırsızların kamyoneti çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kamyonet sahibi, çalınan aracının değerli malzemeleriyle birlikte tüm birikimini kaybettiğini belirterek aracının bulunmasını istedi.

03.05.2024 11:16  Güncelleme: 11:19
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Küçükçekmece'de geldikleri çalıntı araçla kamyonet çalan hırsızlar kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, çalıntı araçla gezen iki hırsız, yine park halindeki başka bir kamyoneti çaldı. Hırsızların kamyoneti çalma anı kameraya yansıdı.

Olay, 1 Mayıs gece saatlerinde Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz iki şüpheli, gözlerine kestirdikleri aracı çalmak için mahalleye geldi. Şüphelilerden biri geldikleri araçta beklerken, diğeri ise dükkan önünde park halindeki kamyonetin kapısını tornavida ile açtı. Kapüşonlu şüpheli, kamyoneti çalıştırdıktan sonra kayıplara kaçtı. Sabah saatlerinde kamyonetin yerinde olmadığını gören Mehmet Çetingöz, çevredeki güvenlik kameralarına baktı. Kamyonetin çalındığını gören Çetingöz, kamera kayıtları ile birlikte polise giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri ise, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızların başka araçla gelip, park halindeki kamyoneti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan hırsızların olay yerine geldikleri aracın da çalıntı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan kamyonet sahibi Mehmet Çetingöz, "Akşam arabamı buraya park ettim. Sabah namazına kalktığımda arabam yerinde yoktu. Ben de, çekici alıp götürdü diye düşündüm. Otoparklara baktım, arkadaşlar da kameralara baktı, öyle bir şey olmadığını arkadaşlara söyledi. Sonra anladık ki, arabamız çalınmış. Sonra karakola ve savcılığa gidip şikayette bulunduk. Ehliyetim ve arabanın ruhsatı da arabanın içindeydi, tamir aletlerim arabanın içindeydi. Daha önce de arabam çalınmıştı, o zaman borcunu ödemek için evimi satmıştım, şimdi kiradayız. Arabanın yaklaşık değeri 300-400 bin TL, içindeki malzemeler de 200 bin TL değerinde, tüm birikimimiz gitti. Aracımın bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de çalıntı araçla kamyonet çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika

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