Küçükçekmece'de damadını öldüren kayınpedere müebbet hapis - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Küçükçekmece'de damadını öldüren kayınpedere müebbet hapis

Küçükçekmece'de kızına yakıştıramadığını söylediği damadı bıçaklayarak öldüren kayınpeder, müebbet hapis cezası aldı. Kararın ardından aile adaletin yerini bulduğunu belirtti.

04.06.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de damadını öldüren kayınpedere müebbet hapis

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, kızına yakıştıramadığını söylediği damadı Volkan Çubukcu'yu bıçaklayarak öldüren kayınpeder Turhan Ketenci müebbet hapis cezası aldı. Çubukcu'nun acılı ailesi, "Adalet yerini buldu" dedi.

Olay, 21 Eylül 2022 tarihinde saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesinde yaşanmıştı. Damadı olan Volkan Çubukçu'yu kalbinden bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Turhan Ketenci'nin yargılandığı davanın karar duruşması bugün Küçükçekmece Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada sanık Ketenci'nin yanı sıra, maktulün ailesi, avukatı ve sanık avukatı hazır bulundu.

Son savunmaların ardından mahkeme heyeti tutuklu bulunan Ketenci hakkındaki kararını açıkladı. Mahkeme heyeti damadını öldüren Turhan Ketenci'ye, 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasını verdi. Mahkeme, sanığın işlediği suçtan pişmanlık duymaması nedeniyle de ceza indirimine gitmedi.

Duruşma sonrası konuşan maktulün babası Mustafa Çubukçu, "Yaklaşık 2 yıldır oğlumun mahkemesi görülüyordu. Bugün mahkeme yüreğimize su serpti. Katile müebbet hapis verdi, indirimden de yararlanamayacak. Yüreğimize su serpildi, devletimizden, adaletimizden Allah razı olsun. Oğlumuz geri gelmedi ama en azından kanı yerde kalmadı. Çocuğum orada rahat diye düşünüyorum" dedi.

Karara ilişkin açıklama yapan aile Avukatı Göktuğ İbret ise, "Bugün kararımız çıktı, sanık hiçbir indirim almadan müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı. Tasarlayarak adam öldürme konusundaki itirazlarımız devam edecek. Bu hususun, dosya kesinleşene kadar takipçisi olacağız. Sanık, savunmasında sürekli meşru müdafaa kapsamında bu suçu işlediğini söyledi ama gerek kamera görüntüleri, gerek dosyanın mevcut durumu, gerek deliller olsun, ne bizi ne mahkeme heyetini ne de adaleti etkilemedi. İddianamede olduğu şekilde cezalandırılma gerçekleşti. Ama devamında itirazlarımızı yapacağız. Tasarlayarak adam öldürme kapsamında olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Son olarak karar hakkında konuşan öldürülen Volkan Çubukçu'nun annesi Satiye Çubukçu ise, "Acımız hiçbir zaman dinmeyecek ama bugün birazcık da olsa rahatladım. Oğlumun mezarına rahat rahat gidebilirim. Kanı yerde kalmadığını düşünüyorum. Daha devamını da istiyorum. Adalet yerini buldu ama vicdanımızda daha bulmadığı yerler oldu. Onun çürüyerek çıkmasını istiyorum. Gelinimiz de, babasının yanına gitti. Torunumu göremiyorduk, mahkeme kararıyla 15 günde bir görüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de damadını öldüren kayınpedere müebbet hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:24 Bağcılar’da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası Bağcılar'da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası
17:06 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’ye mi getiriliyor Bomba iddiaya yalanlama geldi FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'ye mi getiriliyor? Bomba iddiaya yalanlama geldi
16:56 İşte tüm detaylar AYM’den 703 sayılı KHK’nın birçok maddesinde iptal kararı İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı
16:09 AYM kararını verdi: Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi AYM kararını verdi: Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
17:20 Mourinho’dan sonra bir darbe daha Aziz Yıldırım’ın en yakını Ali Koç’un yanına geçti Mourinho'dan sonra bir darbe daha! Aziz Yıldırım'ın en yakını Ali Koç'un yanına geçti
17:07 CHP lideri Özel’den İYİ Partili Çömez’e: Aday oldu, muhtar kadar oy aldı CHP lideri Özel'den İYİ Partili Çömez'e: Aday oldu, muhtar kadar oy aldı
16:52 Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray İşte sezonun kart şampiyonu Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray! İşte sezonun kart şampiyonu
16:29 Cardiff City Erol Bulut’un sözleşmesini uzattı Cardiff City Erol Bulut'un sözleşmesini uzattı
15:39 X’ten yeni uygulama Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi X'ten yeni uygulama! Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 17:52:40. #1.12#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de damadını öldüren kayınpedere müebbet hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement