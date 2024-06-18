Küçükçekmece'de Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren 11 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı

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Küçükçekmece'de ailesiyle birlikte denize giren 11 yaşındaki kız çocuğu, boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaran yardımıyla karaya çıkartılan çocuk, tedavi edilmek üzere sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Küçükçekmece sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 16.00 sıralarında 11 yaşındaki Zeynep Çiçek isimli kız çocuğu, ailesiyle birlikte denize girmek için sahile geldi. Denize giren 11 yaşındaki Çiçek, bir süre sonra ailesinin yanından uzaklaştı. Çocuk, dengesini kaybederek çırpınmaya başladı. Kızının suda çırpındığını gören aile, çevredekilerden yardım istedi.

Sahilde bulunan cankurtaran denize girerek çocuğu kurtararak karaya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı kız çocuğunu tedavi etmek üzere hastaneye kaldırdı. - İSTANBUL