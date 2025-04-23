Küçükçekmece'de Deprem Panik Yarattı

Küçükçekmece'de deprem esnasında vatandaşlar panikle kendini dışarı attı

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de 6.2 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlar panikle sokağa döküldü. O anlar çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem Küçükçekmece'de paniğe neden oldu. Kartaltepe ve Kemalpaşa Mahallelerinde fırın, internet kafe, kuyumcu ve çiğköfte dükkanı gibi iş yerlerinden depreme yakalanan vatandaşlar kendilerini panikle dışarıya attı. Evlerine girmek istemeyen vatandaşlar ise Atatürk Parkı'na akın etti.