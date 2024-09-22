Küçükçekmece'de Derbi Kavgası - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Derbi Kavgası

Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları arasında derbi sonrası kavga çıktı. Kameralara yansıdı.

22.09.2024 10:24
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Küçükçekmece'de derbi maçı sonrası trafikte galibiyeti kutlayan Galatasaraylı taraftarlarla Fenerbahçeli taraftarlar arasında kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Yarımburgaz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Küçükçekmece'de Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası galibiyeti kutlamak için arabada Galatasaray marşı açan kişilerle Fenerbahçe taraftarı arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası iki tarafında araçlardan inmesiyle tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Yoldan geçen sürücüler, kavgayı ayırmak için müdahale etmeye çalıştı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Derbi Kavgası - Son Dakika

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