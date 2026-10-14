Küçükçekmece’de dere yatağındaki evin bodrum katını su bastı - Son Dakika
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Küçükçekmece’de dere yatağındaki evin bodrum katını su bastı

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Küçükçekmece’de dere yatağındaki evin bodrum katını su bastı
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Küçükçekmece’de dere yatağındaki evin bodrum katını su bastı.

Küçükçekmece'de dere yatağındaki evin bodrum katını su bastı. Yabancı uyruklu vatandaşlar güçlükle kurtarıldı.

Küçükçekmece Şehit Yılmaz Ertan Sokak'ta bulunan dere yatağındaki evleri sabah saatlerinde su bastı. Bir evin bodrumunda kalan yabancılar vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarıldı. Diğer bodrum katlarda sürekli yaşanan su baskınları nedeniyle tedbir amaçlı kiralanmadığı öğrenildi. Büyük çapta maddi hasar ortaya çıktı. Küçükçekmece Belediyesi takiplerinin de temizleme çalışması devam ediyor.

Dere yatağı için daha iyi çalışmalar yapılabilir diyen bir vatandaş, "Evimiz dere yatağında bulunduğu için sel de etkileniyoruz. Dere taşkınları yaşıyoruz. Islah çalışması yapıldı ama neden hala taşmakta. Daha iyi tedbirler alınması gerektiğini düşüyoruz" dedi.

Diğer bir kişi de, "Yabancı uyruklular kalıyordu. Onları kurtardık. İtfaiyeyi çağırdık. Şükür ölü falan yok. Tam derenin yanında olduğu için su bastı orayı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerKüçükçekmece3. SayfaSon Dakika

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