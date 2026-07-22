Küçükçekmece'de Fırtına Panik Yarattı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Fırtına Panik Yarattı

Küçükçekmece\'de Fırtına Panik Yarattı
22.07.2026 23:05
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Küçükçekmece'de etkili fırtına, bir binanın çatısından kopan parçalarla evlere hasar verdi.

Küçükçekmece'de kısa süreli etkili olan fırtına nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısından kopan parçalar, karşısındaki iki ayrı binanın çatısını delerek evlerin içine girdi.

Olay, akşam saatlerinde İnönü Mahallesi 2. Kazım Karabekir Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul genelinde etkili olan fırtına nedeniyle kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım için çalışma yapılan beş katlı bir binanın çatısından kopan kalas ve çatı parçaları, sokağın karşısında bulunan biri iki katlı, diğeri dört katlı iki binaya adeta ok gibi saplandı. Çatıyı delerek evlerin içine kadar giren parçalar büyük paniğe neden oldu.

O sırada evlerinde bulunan vatandaşlar, neye uğradıklarını şaşırırken, kendilerini hızla yan odalara atarak muhtemel bir faciadan son anda kurtuldu. Her iki çatısında ve dairelerde maddi hasar meydana geldi. Evlerin içerisine kadar giren çatı ve kalas parçaları bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Sokakta park haline bulunan 34 DMT 959 plakalı araç da üzerine parçaların düşmesi sonucu hasar aldı.

Öte yandan, Küçükçekmece'de ağacın devrildiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Esenyurt'ta ise kısa süreli etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle çatı uçtu. Sokakta park halinde olan araçların üzerine devrilen çatı parçaları, hasar oluşturdu.

"Karşı binanın çatısı bir anda bizim binamızın çatısının üzerine geldi"

Daire sakini Nisanur Yuşan, "Biz camdan dışarı bakıyorduk zaten kumlar vardı dışarıda. Camdan dışarı baktığımız anda karşı binanın çatısı bir anda bizim binamızın çatısının üzerine geldi. O an şoke olduk, masaların altına girdik ev bile sallandı. Herkes maddi hasara uğradı ama cana da gelebilirdi, burada benim kardeşim uyuyordu onu çağırdığım gibi çatının bu kısmı çöktü sonra odaya geçtik masanın altına girdik" dedi.

"Aniden çocuğunu alıp kendisini salonun öbür tarafına atıyor"

Hasar gören başka bir evin sahibi Zeki Tan, "Karşı bina kentsele giriyor. Orada sökümleri yapıyor, çatıyı boşa çıkarıyor. Hiçbir önlem alınmıyor. Karşı binanın suçu burada var müteahhit kimse. Kardeşim burada uzanmış, oğlu da karşı tarafta uzanmış 11 yaşında. Aniden çocuğunu alıp kendisini salonun öbür tarafına atıyor. Sonra bir baktım ki ağaçlar, odunlar saplanmış çatıya" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de Fırtına Panik Yarattı - Son Dakika

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