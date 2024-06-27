Küçükçekmece'de Genç Silahlı Saldırı Sonucu Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Genç Silahlı Saldırı Sonucu Ağır Yaralandı

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde sokakta yürüyen genç, kimliği belirsiz 3 kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

27.06.2024 13:31
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Küçükçekmece'de sokakta yürüyen genç, sabah saatlerinde kimliği belirsiz 3 kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde pazara gitmeye çalışan Ahmet Arslan silahlı saldırganların hedefi oldu. Araçla gelen kimliği belirsiz 3 kişiden ikisi gence silahla ateş etti. Arslan, vücudunun çeşitli yerlerinde aldığı 4 mermiyle ağır yaralanırken, saldırganlar geldikleri araçla kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis sokağı şeritle kapatırken sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. 24 yaşında olduğu öğrenilen Ahmet Arslan'ın tedavisi sürüyor. Olay yerinde delil incelemesi yapan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler, saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Genç Silahlı Saldırı Sonucu Ağır Yaralandı - Son Dakika

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