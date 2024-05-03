Küçükçekmece'de kafe yangını: Kafeden yükselen alevler geceyi aydınlattı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de kafe yangını: Kafeden yükselen alevler geceyi aydınlattı

Küçükçekmece Gölü kenarındaki bir kafede çıkan yangın sonucunda kafe küle döndü. Yangın nedeniyle yaklaşık 5 milyon TL'lik zarar oluştu. Kafe sahibi belediyeden yardım talep etti.

03.05.2024 00:35  Güncelleme: 00:47
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Küçükçekmece'de, kafe yarım saat içinde küle döndü

Kafeden yükselen alevler geceyi aydınlattı

İSTANBUL - Küçükçekmece Gölü kenarında bulunan bir kafede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler kafeyi küle döndürürken, yaklaşık 5 milyon TL'lik zarar oluştu. Kafe sahibi ise, belediyeden yardım talebinde bulundu.

Yangın, 1 Mayıs gece saat 03.00 sıralarında Küçükçekmece Fatih Mahallesindeki göl kenarındaki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, patates kızartmak için kullanılan makine açık unutuldu. Bir süre sonra makine içindeki yağlarla birlikte yanmaya başladı. Yangın kısa sürede tüm kafeyi sarmaya başladı. Yangını fark eden çalışan, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

"Sahil tarafına yol olmaması nedeniyle itfaiye geç geldi"

Sahil tarafına doğrudan yolun bulunmaması nedeniyle itfaiye olay yerine geç gittiği ileri sürülürken, bu sırada alevler tüm kafeyi sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, can kaybı ve yaralının olmadığı öğrenildi. Bir süre sonra kontrol altına alınan yangın nedeniyle kafe tamamen kullanılamaz hale gelerek küle döndü.

Soğutma çalışmasının ardından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Hiçbir şeylerinin kalmadığını ve belediyelerden destek beklediğini söyleyen iş yeri sahibi Abdurrahim Arı, "İki gece önce fritözün açık bırakılması nedeniyle yağdan kaynaklı bir yangın çıktı. fritöz birden kıvılcım alınca yarım saat içinde bu hale geldi. Nerden baksan 5 milyon TL'ye yaptıramazsın. Çöp bile kalmadı, hiçbir şey kalmadı. Sahile tarafına çıkan doğrudan yol olmayınca itfaiye geç geldi. Gelinceye kadar her şey bitti. 15-20 tane çalışan vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Küçükçekmece Belediyesinden destek bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de kafe yangını: Kafeden yükselen alevler geceyi aydınlattı - Son Dakika

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