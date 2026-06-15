Küçükçekmece\'de Kaza: 1 Ağır Yaralı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.10 sıralarında Küçükçekmece ilçesi Yarımburgaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde yaşandı. Karşı istikamette ilerleyen 34 EED 092 plakalı tır ile 34 GVM 240 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, ticari araçta sıkışan ağır yaralı şoförü uzun uğraşlar sonucu güçlükle çıkarabildi. Ağır yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazada hafif ticari araç hurdaya dönerken, araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürerken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay hakkında konuşan mahalle sakini Hasan Özben, "Ben burada mahalle sakinlerinden biriyim, bu binada oturuyoruz. Büyük bir gürültü koptu. Bir baktık, bu tır bu şeritten geliyor, hafif ticari araç da karşı şeritten geliyor. Hatalı sollama mıdır artık bilmiyorum ne olduğunu. Bir anda yüksek bir ses duyduk, baktık kaza olmuş. 1 yaralımız var" dedi. - İSTANBUL