Küçükçekmece'de Kaza: 3 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Kaza: 3 Ağır Yaralı

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Küçükçekmece'de hafif ticari aracın motosiklete çarpması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Küçükçekmece'de, hafif ticari aracın motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar istikametine giden B.K. idaresindeki hafif ticari araç, aynı yöne giden Azerbaycan uyruklu N.H. (29) idaresindeki motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrulurken, aaç ise yol kenarındaki direğe çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile araçta sıkışan sürücüsü B.K. ve yolcu konumundaki bulunan N.H. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralı motosiklet sürücüsü N.H, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Araçta sıkışan sürücü B.K. ile N.H., kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından ağır yaralanan N.H, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine, araç sürücüsü B.K. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürürken, motosiklet sürücüsü ile araçta yolcu koltuğunda bulunan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Bağcılar istikametine trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de Kaza: 3 Ağır Yaralı - Son Dakika

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