Küçükçekmece\'de kentsel dönüşümdeki blok kendiliğinden çöktü, 2 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de, kentsel dönüşüm aşamasındaki bina kendiliğinden çöktü. Çökme sırasında yoldan geçen 2 kişi yaralanırken, altında kalan olduğu ihbarı üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesindeki Şirin Sitesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm aşamasındaki sitenin yıkımı sırasında bir bloğun bir kısmı yıkıldı. Yıkım çalışmalarının durmasından bir süre sonra bloğun kalan kısmı kendiliğinden yıkıldı. Çökme sırasında yoldan geçen 2 kişi yaralandı. Yıkım sırasından büyük bir gürültü meydana gelirken, mahalle toz duman içinde kaldı. Kısa süreli paniğin ardından vatandaşların ihbarı üzerine AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ve itfaiye ekipleri, göçük altında 2 kişinin kaldığı iddiasıyla köpekli arama çalışması yaptı.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.