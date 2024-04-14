Küçükçekmece\'de Kurye Rolüyle Hırsızlık Yapan Şüpheliler Tutuklandı

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Küçükçekmece'de kendilerini kurye olarak tanıtıp girdikleri sitede hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 12 Nisan'da Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde meydana gelen 3 farklı "evden hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığı ihlali" suçlarıyla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı. Polis ekiplerince yürütülen saha çalışmalarında, apartmanlardaki kameralar ile çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtları detaylı bir şekilde incelendi. İnceleme sonucunda şüphelilerin E.S. ve S.S. olduğu tespit edildi. Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, şüphelilerin sitelere kendilerini kurye firması personeli olarak tanıtarak girdiğini ve bir ikamet adresine girerek telefon çaldıklarını belirledi. Şahısların aynı zamanda bazı apartmanlara demir korkuluklar üzerinden atlayarak girdiği ve bir süre çevreyi gözlemledikleri de tespit edildi. 2 şüpheli, aynı gün kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin yapılan sorgulamalarında çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi. Çalınan cep telefonu ise polis ekipleri tarafından ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.S. ve S.S., "evden hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığı ihlali" suçlarından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL