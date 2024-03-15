Küçükçekmece\'de Kuyumcu Soygunu: 250 Bin Lira Değerinde Altın Çalındı

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Küçükçekmece'de kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın çalarak kaçan yüzleri cerrahi maskeli ve silahlı 2 hırsızın kuyumcuyu soydukları anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen polis ekipleri, kardeş oldukları belirlenen 2 soyguncuyu yakalayarak gözaltına aldı.

Küçükçekmece Atatürk Mahallesinde 09 Mart'ta saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, yüzlerinde cerrahi maskesi bulunan 2 şahıs cadde üzerindeki kuyumcuya girmiş, silahlarını iş yeri sahibi Bahtiyar Koç'a yönelten şüpheliler vitrinde bulunan altınları yanlarına getirdikleri poşete koymasını istemiş, o esnada dışardan bir vatandaşın 'Polis' diye bağırması üzerine panik yapan şüpheliler poşeti alarak hızlı bir şekilde alarak kuyumcudan kaçmıştı. 250 bin lira değerinde altın çalan şüpheliler kaçtıkları esnada ellerindeki silahlar ile etrafa rastgele ateş açmıştı.

Olayın ardından polis ekipleri detaylı inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi. Olay yerinde yapılan çalışmalarda ise

6 adet kovan bulunurken kurşunlardan birinin park halinde bulunan araca isabet ettiği belirlendi. Kimlikleri tespit edilen Selim B. (42) ve Ferhat B. (27) isimli şüpheliler polis ekipleri tarafından 11 Mart'ta yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Kardeş oldukları belirlenen şüphelilerin üzerlerinden ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 39 adet fişek ve 5 bin 495 TL para çıktı. İki kardeş sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Kuyumcu soygununa ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde işyeri sahibinin oturduğu sırada içeriye giren hırsızlar, silahlarını doğrultarak altınları istiyor. Ardından paniğe kapılan hırsızlar aldıkları altınlara kaçarak uzaklaşıyor. Soyguncu kardeşlerin kaçtıkları anlar da güvenlik kamerasına yansıyor. - İSTANBUL