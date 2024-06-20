Küçükçekmece'de Kuyumcudan Külçe Altın Hırsızlığı

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Küçükçekmece'de kuyumcu da külçe altın hırsızlığı kamera

Kuyumcu çalışanları, 1 kiloluk külçe altını çalan şahsı yakaladı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de kuyumcuya müşteri gibi giren şahıs, yaklaşık 2 buçuk milyon lira değerinde 1 kiloluk külçe altını alıp kaçmaya çalıştı. Şüphelinin peşinden koşan iş yeri çalışanları, kovalamaca sonunda kaçan kişiyi yakalarken şahsın altını alıp kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Tevfikbey Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre kuyumcuya müşteri gibi giren şahıs, çalışandan yaklaşık 2 buçuk milyon lira değerindeki 1 kiloluk külçe altını tezgahın üstüne çıkartmasını istedi. Altını eline alıp inceliyor gibi yapan şahıs, bir süre sonra altın ile beraber koşarak kaçmaya başladı. İşyeri çalışanları, şüphelinin peşinden koşarken yaklaşık 250 metre süren kovalamacanın ardından adam yakalandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi karakola götürdü. Şahsın tezgahtaki altını alıp kaçtığı ve iş yeri çalışanlarının peşinden koştuğu o anlar ise güvenlik kamerasıyla görüntülendi.