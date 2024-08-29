Küçükçekmece'de metrobüs kazası sonrası seferler normale döndü
Belediye ekiplerince kazanın olduğu yerde kumlama çalışması yapıldığı görüldü
İSTANBUL - Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği 38 kişinin yaralandığı metrobüs kazası sonrası seferler normale döndü. Belediye ekiplerince kazanın olduğu yerde kumlama çalışması yapıldı.
Küçükçekmece'de sabah yaşanan metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi ise yaralandı. Kazası sonrası adeta can pazarı yaşanırken, yaralılar sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerinden belediye ekiplerince çalışma başlatıldı. Kazaya karışan metrobüs çekilirken, yolda ise kumlama çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaların ardından seferler normale döndü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Küçükçekmece'de metrobüs kazası sonrası seferler normale döndü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?