Küçükçekmece'de Mobilya Atölyesi Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Mobilya Atölyesi Yangını Kontrol Altına Alındı

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Küçükçekmece'de mobilya atölyesindeki yangın 4 saatlik müdahale ile söndürüldü, 6 kişi kurtarıldı.

22.02.2025 04:27
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Küçükçekmece'de mobilya atölyesindeki yangın söndürüldü

İSTANBUL - Küçükçekmece'de mobilya atölyesinde başlayan ve bitişik 2 binaya sıçrayan yangın 4 saatlik müdahale sonucunda tamamen söndürüldü.

Yangın, 00.30 sıralarında Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Hisar Sokak'ta bulunan bir mobilya atölyesinde başlamış, bitişiğindeki gıda imalathanesi ve düğün salonuna da sıçramıştı. Mahsur kalan 6 kişinin de kurtulduğu yangın yaklaşık 4 saatlik müdahale sonucunda tamamen söndürüldü.

Soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekipleri olay yerinden ayrılırken, yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Mobilya Atölyesi Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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