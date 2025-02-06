Küçükçekmece'de Polis Takibi Uygulaması - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Polis Takibi Uygulaması

Küçükçekmece'de, polis uygulamalarını paylaşan 10 şüpheli yakalandı, soruşturma devam ediyor.

06.02.2025 12:13
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Küçükçekmece'de kurdukları özel bir grupta polislerin uygulama yaptığı noktaları paylaşan 4'ü çocuk 10 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün mail adresine "İstanbul dikkat isimli WhatsApp grubunda polisler nerede çevirme yapıyorsa onların fotoğrafını çekip anında gruptan paylaşıyorlar 'burada polis var dikkatli olun' diye paylaşımda bulunuyorlar. Grupta yaklaşık 200 kişi var ve bu gruba yöneticiler tarafından referanslı kişiler alınıyormuş" şeklinde bir ihbarın gelmesi üzerine konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. Öte yandan mailin ekinde Küçükçekmece'de bulunan polis uygulama notları ifşa edildiğine ilişkin WhatsApp grubu yazışmaları olduğu da tespit edildi. Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından şahısların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince tespit edilerek yakalanan şahısların mahkeme kararı ile telefonlarına da el konuldu. WhatsApp grubunda yönetici olduğu tespit edilen 10 şüpheliden 6'sının emniyetteki işlemleri sürerken yaşı küçük suça sürüklenen 4 çocuğun ise işlemler için Çocuk Büro Amirliği'ne gönderildiği öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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