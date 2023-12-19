Küçükçekmece\'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Küçükçekmece'de toplanan 7 kişilik genç bir grup, arasında iddiaya göre kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışma önce tokatlı kavgaya daha sonra silahlı yaralamaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Silahlı kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pazar günü saat 15.30 sıralarında Tevfikbey Mahallesi Merkez Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, B.G., Utku A., ve Ali N.'nin içinde bulunduğu 7 kişilik grup toplandı. Toplanan gruptan B.G., ile Utku A.,(18) 'kız meselesi' yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Utku A., arkadaşı olan B.G.'ye tokat attı. Bunun üzerine B.G., yanındaki silahla Utku A. ve Ali N.'yi kovalayarak ateş etmeye başladı. Olayda Ali N. ve Utku A., yaralandı.

Yaralı iki kişi kanlar içinde yere yığılırken şüpheli B.G., ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Ali N.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, ağır yaralanan ve yoğun bakımda olan Utku A.'nın ise durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Şüpheli B.G.'nin elindeki silahla arkadaşlarını sokak ortasında kovaladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - İSTANBUL