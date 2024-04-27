Küçükçekmece\'de Su Birikintisine Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

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Küçükçekmece'de bulunan bir parkta İBB ekipleri tarafından yapılan kazı çalışmaları sırasında oluşan su birikintisine 5 yaşındaki bir çocuk düşerek, hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, parkta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince kazı çalışmaları yapıldığı sırada su birikintisi oluştu. Parka oynamak için gelen 5 yaşındaki E.G. isimli çocuk ise su birikintisinin içine düşerek boğuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen E.G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise konuya ilişkin çalışma başlattı. - İSTANBUL