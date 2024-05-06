Küçükçekmece'de su dolu çukura düşen çocuğun ölümüyle ilgili soruşturmada İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
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Küçükçekmece'de su dolu çukura düşen çocuğun ölümüyle ilgili soruşturmada İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi

Küçükçekmece\'de su dolu çukura düşen çocuğun ölümüyle ilgili soruşturmada İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi

Küçükçekmece'de bir parkta su birikintisine düşerek hayatını kaybeden çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, savcılığa ifade verdi ve adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

06.05.2024 19:31  Güncelleme: 19:34
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Küçükçekmece'de su dolu çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin soruşturmada savcılığa ifade veren İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

5 yaşındaki Edanur Gezer, Küçükçekmece'de bir parkta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin gerçekleştirdiği kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili Küçükçekmece Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın da bulunduğu 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, bugün avukatı ile birlikte Küçükçekmece Adliyesine gelerek savcılığa teslim olmuştu. Ali Sukas, şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade verdi. İfade işlemi tamamlan Sukas, adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de su dolu çukura düşen çocuğun ölümüyle ilgili soruşturmada İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika

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