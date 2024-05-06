Küçükçekmece'de su dolu çukura düşen çocuğun ölümüyle ilgili soruşturmada İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü serbest bırakıldı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de su dolu çukura düşen çocuğun ölümüyle ilgili soruşturmada İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü serbest bırakıldı

Küçükçekmece\'de su dolu çukura düşen çocuğun ölümüyle ilgili soruşturmada İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü serbest bırakıldı

Küçükçekmece'de bir parkta su birikintisine düşerek hayatını kaybeden çocuğun ölümüyle ilgili soruşturmada İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

06.05.2024 20:58  Güncelleme: 21:01
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Küçükçekmece'de su dolu çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin soruşturmada hakimliğe sevk edilen İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 yaşındaki Edanur Gezer, Küçükçekmece'de bir parkta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin gerçekleştirdiği kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili Küçükçekmece Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın da bulunduğu 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, bugün avukatı ile birlikte Küçükçekmece Adliyesine gelerek savcılığa teslim olmuştu.

Bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan ve yakalama kararıyla aranan İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ifade vermek üzere avukatlarıyla birlikte Küçükçekmece Adliyesi'ne geldi. Savcılık ifadesinin ardından Sukas, adli kontrolle mahkemeye sevk edildi. Ali Sukas, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe yurtdışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de su dolu çukura düşen çocuğun ölümüyle ilgili soruşturmada İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de su dolu çukura düşen çocuğun ölümüyle ilgili soruşturmada İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü serbest bırakıldı - Son Dakika
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