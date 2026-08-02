Küçükçekmece'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.
Küçükçekmece'de makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Küçükçekmece açıklarında içerisinde bir kişinin bulunduğu 5 metre boyundaki tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuyla yedeklenen tekne kurtarılarak, Küçükçekmece'de emniyete alındı.
Kaynak: İHA
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