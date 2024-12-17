Küçükçekmece'de Takla Atan Araç Kazası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Küçükçekmece'de Takla Atan Araç Kazası

Küçükçekmece\'de Takla Atan Araç Kazası

Küçükçekmece'de kontrolden çıkan araç duvara çarparak takla attı, sürücü yara almadı.

17.12.2024 22:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de kontrolden çıkan araç duvara çarparak takla attı

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de kontrolden çıkan otomobil binanın duvarına çarparak takla attı. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Ebabil Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 KOS 197 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle cadde üzerinde bulunan 3 katlı binanın duvarına çarpıktan sonra takla attı. Kazada duvarda bulunan doğal gaz kutusu zarar görerek gaz kaçağı oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler alanda güvenlik önlemi alırken sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen ekipler gaz akışını kesti. Takla atan araç ise çekici ile kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Küçükçekmece, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Olaylar, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Takla Atan Araç Kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:44 Salim Güran’ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
17:01 Mansur Yavaş’tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
16:24 Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne kadar alıyorlar Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne kadar alıyorlar
23:46 İzmir’de yeni taşındığı evin çatısına anten düzeltmek için çıkan genç hayatını kaybetti İzmir'de yeni taşındığı evin çatısına anten düzeltmek için çıkan genç hayatını kaybetti
23:45 Cevdet Yılmaz’dan asgari ücret yorumu: Çalışanlarımızın refahını artırmaya devam edeceğiz Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret yorumu: Çalışanlarımızın refahını artırmaya devam edeceğiz
23:34 Mohamed Salah’ın yılan hikayesine dönen geleceği belli oldu Mohamed Salah'ın yılan hikayesine dönen geleceği belli oldu
23:03 SMO ile PKKYPG arasındaki Münbiç ateşkesi uzatıldı SMO ile PKK/YPG arasındaki Münbiç ateşkesi uzatıldı
23:02 ABD’li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm ABD'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm
22:55 Hüseyin Yücel, canlı yayında Beşiktaş’ın yaptığı transferi açıkladı Hüseyin Yücel, canlı yayında Beşiktaş'ın yaptığı transferi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 18:37:07. #1.11#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Takla Atan Araç Kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.