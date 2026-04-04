Küçükçekmece\'de uzun namlulu silahla dolaşan şüpheli gözaltında

İstanbul Küçükçekmece'de, uzun namlulu silahla mahallede dolaşan şahıs ile o anları kayda alan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Cennet Kuşu Sokak'ta yaşanmıştı. Kimliği belirsiz bir kişi eline aldığı uzun namlulu silahla dolaşmaya başlamış, şahsın o anlarını arkadaşı ise cep telefonuyla kayda almıştı. Şahsın, bir süre dolaştıktan sonra da ateş ettiği iddia edilmişti.

2 şüpheli gözaltına alındı

Uzunlu namlulu silahla dolaşarak, mahalleliyi tedirgin eden şahsın o anlarının sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Kimliği tespit edilen M.A. (15) ile o anları kayda alan B.M. (18) isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar hakkında, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan işlem başlatıldı. Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL