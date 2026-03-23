Küçükçekmece'de Yangın Paniği
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küçükçekmece'de Yangın Paniği

23.03.2026 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de bir binanın üst katında çıkan yangında 8 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Küçükçekmece'de bir binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri, dumanlar arasında mahsur kalan 8 vatandaşı kurtardı.

Yangın, Küçükçekmece Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. 4 katlı bir binanın en üst katından dumanlar ve ardından yükseldi. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Yangın çıkan katta toplam 8 kişi mahsur kaldı. Çevredekiler büyük panik yaşarken, mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlar, ambulansta yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Yangının meydana geldiği dairede ise büyük çaplı hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Küçükçekmece, İstanbul, Kurtarma, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 19:21:46. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.