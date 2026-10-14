Küçükçekmece'deki motosikletli saldırının 2 firari şüphelisi Esenyurt'ta yakalandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'deki motosikletli saldırının 2 firari şüphelisi Esenyurt'ta yakalandı

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Küçükçekmece\'deki motosikletli saldırının 2 firari şüphelisi Esenyurt\'ta yakalandı
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Küçükçekmece'de altı gün önce motosikletten açılan ateş sonucu öldürülen Hakan Uğur'un cinayetiyle ilgili soruşturmada firari 2 şüpheli, Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlılardan birinin silahla ateş açtığı, diğerinin motosikleti kullandığı ileri sürüldü.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde altı gün önce motosiklet üzerinden açılan ateş sonucu öldürülen Hakan Uğur cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada, firari olarak aranan 2 şüpheli, Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlılardan birinin silahla ateş açtığı çektiği, diğerinin ise motosikleti kullandığı ileri sürüldü.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Ekim Salı günü Küçükçekmece ilçesine bağlı Kanarya Mahallesi'nde meydana gelen cinayete ilişkin geniş çaplı çalışma başlatmıştı. Olayda motosikletli 2 saldırganın silahla ateş açması sonucu vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Hakan Uğur adlı kişi, ambulans ile kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Kanlı saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için saha çalışmalarını yürüten polis, bölgedeki güvenlik kamera görüntülerinden faillerin izini sürdü.

Emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda, ilk olarak saldırıda motosikleti kullanan ve silahla ateş eden zanlıların kimlik bilgileri ve saklandıkları adres belirlendi. Firari durumdaki 2 şüpheli, 9 Ekim Cuma günü Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye intikal edildi.

Kaynak: İHA
KüçükçekmeceEsenyurtGüvenlik3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'deki motosikletli saldırının 2 firari şüphelisi Esenyurt'ta yakalandı - Son Dakika
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