Küçükçekmece'de 5 katlı binanın bodrum katında çıkan ve 2 kişinin hayatını yitirdiği yangına ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. Şahsın 25 adet suç kaydı olduğu belirlenirken, şüphelinin bina koridoru içerisinde bulunan koltuğu çakmak ile yakarak olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Yangın çıkan dairenin sığınak olduğu, sığınağın odalara bölünerek 11 adet stüdyo daireye dönüştürüldüğü belirlendi.

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi 1. Akarsu Sokak'ta 23 Kasım saat 04.45 sıralarında 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıkmıştı. Çıkan yangında, 2 kişi hayatını kaybetmişti. Çıkan yangına ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken yaşanan olayın detaylarına ulaşıldı.

Şüphelinin 25 suç kaydı bulunduğu belirlendi

Yürütülen soruşturma kapsamında, yangın çıkan dairenin sığınak olduğu, sığınağın odalara bölünerek 11 adet stüdyo daireye dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Başsavcılık tarafından yangının bilerek çıkarıldığı ancak çıkış sebebinin henüz tespit edilmediği öğrenildi. Yürütülen soruşturma kapsamında olayı gerçekleştiren şahsın Bayram Umut Ö. (32) olduğu, şahsın 25 adet suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Küçükçekmece Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştiren operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Bina koridorunda bulunan koltuğu çakmakla yakmış

Bayram Umut Ö. emniyet ifadesinde, aynı dairede yaşayan ve 12 adet suç kaydı olan Rıdvan T. (33) ile küfürleşmeden dolayı aralarında husumet bulunduğunu, kendisinin olay günü eve alkollü olarak gittiğini, kapıyı çaldığında açan olmayınca sinirlenerek bina koridoru içerisinde bulunan koltuğu çakmak ile yaktığını belirtti. Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şahıs, 'tutuklama' talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli Bayram Umut Ö., çıkarıldığı hakimlikçe, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.