Küçükçekmece Gölü Kenarındaki Kafede Yangın Çıktı - Son Dakika
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Küçükçekmece Gölü Kenarındaki Kafede Yangın Çıktı

Küçükçekmece Gölü Kenarındaki Kafede Yangın Çıktı

Küçükçekmece Gölü kenarındaki bir kafede çıkan yangın sonucunda kafe küle döndü ve yaklaşık 5 milyon TL'lik zarar meydana geldi. Yangın, patates kızartma makinesinin açık unutulması sonucu başladı. İtfaiye ekiplerinin geç gelmesi nedeniyle alevler kısa sürede tüm kafeyi sardı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, kafe kullanılamaz hale geldi. İş yeri sahibi belediyelerden destek beklediklerini belirtti.

02.05.2024 13:01  Güncelleme: 13:05
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Küçükçekmece Gölü kenarındaki bir kafede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler kafeyi küle döndürürken, yaklaşık 5 milyon TL'lik zarar meydana geldi.

Yangın, 1 Mayıs gecesi saat 03.00 sıralarında Küçükçekmece Fatih Mahallesi'nde göl kenarındaki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, patates kızartmak için kullanılan makine açık unutuldu. Bir süre sonra makine, içindeki yağlarla birlikte yanmaya başladı. Yangın kısa sürede tüm kafeyi sararken, yangını fark eden çalışan durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sahil tarafına yol olmaması nedeniyle itfaiyenin geç geldiği iddiası

Sahil tarafına doğrudan yolun bulunmaması nedeniyle itfaiye ekiplerinin olay yerine geç gittiği ileri sürülürken, bu sırada alevler tüm kafeyi sardı. Kafeden yükselen alevler ise geceyi aydınlattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, can kaybı ve yaralının olmadığı öğrenildi. Bir süre sonra kontrol altına alınan yangında kafe kullanılamaz hale gelerek küle döndü. Soğutma çalışmasının ardından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Hiçbir şeylerinin kalmadığını ve belediyelerden destek beklediğini söyleyen iş yeri sahibi Abdurrahim Arı, "İki gece önce fritözün açık bırakılması nedeniyle yağdan kaynaklı bir yangın çıktı. Fritöz birden kıvılcım alınca yarım saat içinde bu hale geldi. Nerden baksan 5 milyon TL'ye yaptıramazsın. Çöp bile kalmadı, hiçbir şey kalmadı. Sahil tarafına çıkan doğrudan yol olmayınca itfaiye geç geldi. Gelinceye kadar her şey bitti. 15-20 tane çalışan vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Küçükçekmece Belediyesi'nden destek bekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece Gölü Kenarındaki Kafede Yangın Çıktı - Son Dakika

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