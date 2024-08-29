Küçükçekmece Sefaköy'de Metrobüs Kazası: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Küçükçekmece Sefaköy'de Metrobüs Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Küçükçekmece Sefaköy'de bir metrobüs bariyerlere çarptı ve 2 kişi metrobüs altında kaldı. Çok sayıda yolcu yaralandı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

29.08.2024 23:11
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Küçükçekmece Sefaköy'de metrobüsün kaza yaptığı alan böyle görüntülendi İSTANBUL - Küçükçekmece Sefaköy'de metrobüs bariyerlere çarptı. 2 kişi metrobüs altında kalırken, çok sayıda yolcu yaralandı. Ekiplerin çalışması devam ediyor. Olay yeri dron ile böyle görüntülendi.

Olay Küçükçekmece Sefaköy metrobüs yolunda yaşandı. Bir metrobüs bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yolcular büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çok sayıda kişi yaralandı. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. itfaiye ekipleri de metrobüs altında kalan 2 kişiyi kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralananlara müdahale ederken, kaza nedeniyle uzun metrobüs kuyruğu oluştu. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece Sefaköy'de Metrobüs Kazası: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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