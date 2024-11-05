Kuduz İddiasıyla Dernek Başkanı Yargılanıyor - Son Dakika
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Kuduz İddiasıyla Dernek Başkanı Yargılanıyor

Şanlıurfa'dan Ankara'ya kuduz köpek taşıyan dernek başkanı Buket Özgünlü'nün yargılanmasına devam edildi.

05.11.2024 11:06
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki barınakta kuduz olduğu iddia edilen 29 köpeği alıp Ankara'ya taşıyan ve gözaltına alınarak tutuklanan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı'nın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 38.Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Buket Özgünlü Boyacı ile Muhammet Demir katılmazken, avukatlar salonda hazır bulundu. Yargılanmanın başlamasıyla birlikte hakim dosyaya gelen evrakı okumasının ardından avukatlara söz verdi. Sanık avukatı, yaşanan olayda kuduz hastalığından dolayı bir ölüm olmadığını iddia ederek, müvekkili Buket Özgünlü Boyacı'nın beraatini talep etti.

Hakim, 29 köpeği Şanlıurfa'dan Ankara'ya getiren aracın bilirkişi heyetince incelenmesine karar verirken, sanık Buket Özgünlü Boyacı'nın duruşmadan vareste tutulmasına hükmetti. Duruşma 24 Şubat'a ertelendi.

Olayın geçmişi

Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı olan Buket Özgünlü'nün, Siverek'teki hayvan barınağında bulunan iddialara göre kuduz hastalığı taşıyan 29 köpeği alıp, Ankara'ya getirdi. Bu durumu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Özgünlü hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Buket Özgünlü ve dernek çalışanı Muhammet Demir, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Özgünlü ve Muhammet Demir, savcılık sorgusu sonrası 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'Hayvanları koruma kanununa muhalefet' suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Özgünlü, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Muhammet Demir serbest bırakıldı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianame kapsamında dernek başkanı Buket Özgünlü ve Muhammet Demir hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'Sahipli hayvana işkence' suçundan 4'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuduz İddiasıyla Dernek Başkanı Yargılanıyor - Son Dakika

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