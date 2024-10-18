Kula Belediye Başkanı Dönmez İçin İddianame Hazırlandı

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MANİSA (İHA) – Manisa'nın Kula ilçesinde makam odasında 2 kişiyi darp ettirdiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen ve geçtiğimiz temmuz ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez için savcılık iddianamesini hazırladı. İddianamede, görevden uzaklaştırılan Dönmez'in 4 ayrı suçtan ikişer kez cezalandırılması istendi.

İddiaya göre, 27 Haziran tarihinde CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, belediyeden ihale alan özel bir firmanın yetkilileri M.U. ve H.D.'yi belediyeye çağırdı. M.U. ve H.D.'nin Kula Belediyesinin adını kullanarak esnaftan para topladığı ve esnafı dolandırdığı iddiasıyla Belediye Başkanı Dönmez, firmayla olan sözleşmesini feshetmek istedi. Bunun üzerine başlayan tartışmanın ardından firma yetkilileri M.U ve H.D, Başkan Dönmez'in şoförü M.O.A. ve koruması R.G. tarafından darp edilerek belediyeden dışarı çıkarıldı. Olayın ardından 30 Haziran tarihinde darp edilen M.U. ve H.D., Başkan Dönmez'in makam odasında darp edildiklerini iddia ederek polise başvurdu. Şikayet üzerine Başkan Dönmez ile şoför M.O.A. ve koruma R.G. gözaltına alındı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.O.A, R.G. ve Belediye Başkanı Hikmet Dönmez tutuklanarak cezaevine gönderildi. 30 gün cezaevinde kalan ve bu süre zarfında görevinden de uzaklaştırılan Belediye Başkanı Dönmez, 29 Temmuz'da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. M.O.A. ile R.G. ise 6 Ağustos'ta serbest kaldı.

İkişer kez cezalandırılması istendi

Konuyla ilgili Salihli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Salihli Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, olay günü Belediye Başkanı Dönmez'in belediyenin kilit parke taşı üretimi için sözleşme imzaladığı şirketin yetkilileri M.U. ve H.D'yi belediyenin şirketten alacağıyla ilgili konuşmak üzere makam odasına davet ettiği, ödemeye ilişkin yaşanan anlaşmazlıkta M.U. ve H.D.'yi aralarında koruma ve şoförünün de bulunduğu 7 belediye personeline talimat vererek tekme, yumruk ve sopalarla darp ettirdiği kaydedildi.

Yine iddianamede, Dönmez'in vücutta kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama, hukuki alacağın tahsili amacıyla yağma, basit yaralama, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından ikişer kez cezalandırılması istendi. - MANİSA