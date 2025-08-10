Kula\'da 258 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Manisa'nın Kula ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı araç aramasında 258 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 23.30 sıralarında bir ihbarı değerlendiren Kula İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi, O.Ç. (32) isimli şahsın kullandığı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 258 adet sentetik hap ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilmek üzere jandarma karakoluna götürüldü. - MANİSA