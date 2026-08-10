Galatasaray muhabiri Burhan Can Terzi gözaltına alındı

Burak Doğan'ın haberine göre Galatasaray muhabiri Burhan Can Terzi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Terzi hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlaması kapsamında işlem yapıldığı belirtildi.

MUSIALA HABERİ NEDENİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Burhan Can Terzi, Galatasaray'ın Jamal Musiala transferiyle ilgili yaptığı haberler nedeniyle şikayet edilmişti. Galatasaray'ın söz konusu transfer haberlerine ilişkin tekzip yayınlamasının ardından Terzi'nin sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmıştı.

GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan Burhan Can Terzi'nin soruşturma işlemlerinin devamı için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Terzi hakkındaki soruşturma işlemleri devam ediyor.