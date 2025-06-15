Kula\'da Ekili Arazide Büyük Yangın Kontrol Altına Alındı

Kula'da ekili arazide büyük yangın

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde ekili arazide geniş alanda yangın çıktı. Öğle saatlerinde ekili arazilerde çıkan yangın, mahalle halkı ve ekiplerin yoğun çabasıyla yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Yangın saat, 14.30 saatlerinde Kula ilçesine bağlı Körez mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Orman İşletme Müdürlüğü, Kula Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına, toplam 10 itfaiye aracı, 3 arazöz, 1 su tankeri, 3 kepçe, 1 grayder, 1 sulama tankeri ve 2 traktör tankeriyle müdahale edildi. Mahalle sakinleri de yaklaşık 30 traktörle yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına önemli katkı sağladı. Yangının, D300 karayoluna yakın mesafede olması sebebiyle, Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bölge Trafik ekipleri, kara yolunu tedbir amaçlı olarak kısa süreliğine trafiğe kapattı. Dumanın dağılmasıyla birlikte yol tekrar ulaşıma açıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, çok sayıda tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili Kula İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, vatandaşları özellikle sıcak havalarda anız ve ot yangınları konusunda daha dikkatli olmaya davet etti.