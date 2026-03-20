Kula'da Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı
Kula'da Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı

20.03.2026 01:12
Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybederken araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza saat, 22.45 sıralarında İzmir - Ankara D300 karayolu STR Dinlenme Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hüseyin Fidan (37) idaresindeki 64 KK 480 plakalı otomobil yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak yol kenarında bulunan tarlaya savruldu. Kazada ağır yaralanan sürücü Hüseyin Fidan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fidan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araçta yolcu olarak bulunan Nehir Irmak Fidan (12) ağır yaralı olarak Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavisinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan diğer yolcular Cevriye Fidan (30) ile Nisa Nur Tekin'in (9) ise Kula Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Advertisement
