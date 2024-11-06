Kula'da motosiklet ve otomobil çarpıştı - Son Dakika
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Kula'da motosiklet ve otomobil çarpıştı

Kula\'da motosiklet ve otomobil çarpıştı

Kazada 1 kişi ağır yaralandı, soruşturma başlatıldı.

06.11.2024 20:20
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Manisa'nın Kula ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.15 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Eşme Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan K. idaresindeki 06 BAD 401 plakalı otomobil ile kavşaktan İzmir istikametine bağlanmak isteyen Mehmet Akduman (73) idaresindeki 45 RA 7912 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet üzerinden savrulan ve kafasına darbe alan motosiklet sürücüsü, ilk müdahalesinin olay yerinde yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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