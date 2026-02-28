Kula'da Uyuşturucu Operasyonu: 739 Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
Kula'da Uyuşturucu Operasyonu: 739 Hap Ele Geçirildi

28.02.2026 18:13
Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen operasyonda 739 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde polis ekipleri ve çarşı ve mahalle bekçilerinin ortak çalışması sonucu düzenlenen operasyonda, 739 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile "Gece Kartalları" olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçilerinin ortak çalışması sonucu, dün akşam saat 21.00 sıralarında durumundan şüphelenilen bir motosiklet durduruldu. Motosiklette bulunan S.S. (26) ve R.A. isimli şahıslar üzerinde yapılan kontrollerde, S.S.'nin üzerinde 4 kutu içerisinde toplam 214 adet "Galara" isimli uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan talimat doğrultusunda S.S.'nin ikametinde ve işyerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 525 adet daha "Galara" isimli uyuşturucu hap ele geçirildi. Böylece operasyonda ele geçirilen toplam hap sayısı 739'a ulaştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden R.A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, S.S. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli, cezasının infazı için Salihli Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, vatandaşların şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmelerinin önemine dikkat çekti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Kula'da Uyuşturucu Operasyonu: 739 Hap Ele Geçirildi
