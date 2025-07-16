Kule Vinç Operatörü Yükseklikten Kurtarıldı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir inşaat şantiyesinde çalışan kule vinç operatörü, yaklaşık 30 metre yüksekte fenalaşınca imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutları şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kule vinçte görevli operatör, çalıştığı sırada aniden rahatsızlandı ve baygınlık geçirdi. Yaklaşık 30 metre yüksekte mahsur kalan operatör, ihbar üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araç yardımıyla çıkartıldı ve aşağıya indirildi.

Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şahıs, daha sonra hastaneye kaldırıldı. - MALATYA