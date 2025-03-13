Kulu\'da Balkon Ucundan Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Konya'nın Kulu ilçesinde ikinci kattaki evin tadilatını yaptığı sırada dengesini kaybederek balkondan düşan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kulu ilçesi merkez Kemaliye Mahallesi 138252. Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin tadilatını yapan 59 yaşındaki Hüseyin Kutun, dengesini kaybederek 2'inci katın balkonundan sert zemine düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kutun, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hüseyin Kutun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA