Kulu\'da Direksiyon Başında Uyuyan Sürücü Minibüsü Devrildi

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Konya'nın Kulu ilçesinde direksiyon başında uyuyan sürücünün kullandığı minibüs devrilirken, minibüsteki 3 kişi kazayı yara alamadan atlattı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kulu Ankara Kara yolu ilçe girişi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ö. idaresindeki 34 FVP 091 plakalı Volkswagen marka minibüs sürücüsünün direksiyon başında uyuması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Minibüste yolcu olarak bulunan 2 kişi ve sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Sürücü İ.Ö., İstanbul'dan Konya'ya iş için gittiğini ve direksiyon başında uyuduğunu belirterek, "Uyudum devirdim. Buna şükür hiç birimizde en ufak bir yaralanma yok" dedi. - KONYA