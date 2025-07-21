Kulu\'da Elektrikli Bisiklet Kazası

Konya'nın Kulu ilçesinde elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki B.Ş.'nin kullandığı plakasız elektrikli bisiklet ile G.T. idaresindeki 06 BTH 133 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan elektrikli bisikletin sürücüsü B.Ş. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan B.Ş., ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA