Kulu'da Garaj Yangını Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Kulu'da Garaj Yangını Paniğe Neden Oldu

Kulu\'da Garaj Yangını Paniğe Neden Oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde bir garajda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

04.05.2025 12:20
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Konya'nın Kulu ilçesinde gurbetçi bir aileye ait evin bahçesinde bulunan garajın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Kulu merkez Kemaliye Mahallesi 138238. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ç.'ye ait evin bahçesinde bulunan garajın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri garajın içerisinde bulunan otomobil ve malzemeleri yanmadan kurtarırken, garajın çatısı tamamen yandı. Ev sahibi G.Ç.'nin yurt dışında yaşadığı, evinde ise kiracıların kaldığı öğrenildi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kulu'da Garaj Yangını Paniğe Neden Oldu - Son Dakika

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