Kulu\'da Kaza: Kadın Hayatını Kaybetti

Konya'nın Kulu ilçesinde SUV tipi aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, ilçe merkezi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Y. idaresindeki 42 ATG 956 plakalı Peugeot marka SUV tipi araç, Ankara'dan Konya istikametine seyir halindeyken, iddiaya göre önüne aniden çıkan Emine Yorulmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Emine Yorulmaz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emine Yorulmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA