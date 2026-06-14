Kulu'da Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
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Kulu'da Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 7 Yaralı

14.06.2026 00:08
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Konya'nın Kulu ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

Konya'nın Kulu ilçesinden işçileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesinden Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesine bir tavuk çiftliğinde çalışan işçileri akşam vardiyasına götürmek üzere yola çıkan Z.E. idaresindeki servis minibüsü, Kulu-Karakeçili yolu üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan işçilerden Davut Yalçın (45) hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'i Kulu Bölge Devlet Hastanesine, 2'si Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Konya, Kulu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kulu'da Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika

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