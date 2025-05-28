Kulu\'da Motosiklet Denetimleri Sıklaştı

Konya'nın Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri motosiklet denetimlerini sıklaştırdı.

Kulu'da trafik ekipleri yasalara uymayan motosiklet sürücülerine göz açtırmıyor. Kulu ilçe merkezinde başta işlek caddeler olmak üzere diğer cadde ve sokaklarda yapılan denetimlerde plakasız, ehliyetsiz, kasksız, evrak ve belgeleri yetersiz olan, kural ihlali yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren motosikletlere gerekli cezai işlemleri uygulanıyor ve trafikten men ediliyor. Toplanan motosikletler çekiciye yüklenerek Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürülüyor. Polis ekiplerinin denetimlere aralıksız devam edeceği belirtildi.

Öte yandan, Kulu'da trafik ekiplerinin dün yaptığı denetimlerde 40 motosiklet kontrol edilirken, eksikleri olanlara toplam 133 bin 48 lira idari para cezası kesildiği belirtildi. - KONYA