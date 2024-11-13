Konya'nın Kulu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kulu'ya bağlı Ömeranlı Mahallesi Konya Ankara Kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki motosiklet ile K.Ş. (35) yönetimindeki 07 BBC 815 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı M.D. sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kulu'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı - Son Dakika
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