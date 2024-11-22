Kulu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şahıstan 1'i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 19 Ekim 2024 tarihinde 06 plakalı bir otomobil ile ilgili yapılan ihbar sonrasında yaptığı araştırmalarda aracı Kemaliye Mahallesi'nde buldu. Araç içerisinde yapılan incelemelerde içinde bir miktar uyuşturucu madde barındırdığı değerlendirilen tütün ele geçirilirken, araçtaki Ö.F.A., B.T. ve A.Ü. gözaltına alındı. Olayla ilgili adli tahkikata başlanarak ele geçirilen yaklaşık 100 gram tütün kriminal laboratuvara gönderildi. Konuyla ilgili incelenmek üzerine kriminal laboratuvarına gönderilen yaklaşık 100 gram tütünün sentetik kannabinoid maddesi (bonzai) içerdiği anlaşılırken, B.T. isimli şahıs 20 Kasım 2024 günü tekrardan yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli B.T. "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA